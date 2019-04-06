Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии ХафтараГазета.Ru 05:03
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera. По данным телеканала, армия Хафтара находилась в 80 км к югу от Триполи.
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В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет
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Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
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Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
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Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
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Какие впечатления Ничья не устраивает нас как, впрочем, и Анжи.
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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
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Бюджетный KIA Sportage показал ошеломительный результат в марте
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Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
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Политика
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Ранее в СМИ сообщалось, что рэпер Face не прошёл медкомиссию в военкомате в том числе из-за татуировок на лице.
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Общество
Ядовитые змеи вышли из спячки в Подмосковье
В подмосковном городе Дубна проснулись змеи, первое нападение гадюки произошло на Пике Тяпкина, сообщил местный житель Иван.
Обновлено в 06:36
Экономика
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Строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции планируется начать в первом полугодии 2019 года, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
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Транспорт
Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля
Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
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Обновлено 04 апреля в 22:38
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
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С-400 защитят границы ЕС и НАТО, заявили в партии Эрдогана
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Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
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Обновлено в 08:09
Наука
Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.
Обновлено вчера в 07:33
Экономика
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Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.
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Происшествия
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Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
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МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
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