Армия и оружие

Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВСREGNUM 02:54

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два индийских военных самолета были сбиты пакистанской стороной. Инцидент стал частью затяжного конфликта в отношениях Индии и Пакистана, который обострился в феврале после атаки на индийских военных и удара индийских ВВС по лагерю боевиков в спорном регионе Кашмир.
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с чего всё началось
Утром 27 февраля пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил
 об уничтожении двух индийских самолетов в районе Кашмира и захвате двух летчиков.
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