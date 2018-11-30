Происшествия
Лайнер Меркель вышел из строя во время полета на саммит G20
Лайнер Меркель вышел из строя во время полета на саммит G20Телепрограмма05:29
Во время полета в Аргентину на саммит G20 на борту лайнера, где находилась канцлер ФРГ, произошла аварийная ситуация. Пролетая над Нидерландами пилоты неожиданно обнаружили, что все системы, которые отвечают за связь самолета с диспетчерскими службами, вышли из строя.
Телепрограмма05:29
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Происшествия
Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде
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Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.
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Происшествия
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Следствие обратилось к суду с требованием продлить срок ареста российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве и побоях.
Обновлено в 07:40
Происшествия
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Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.
Обновлено в 07:30
Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, лишились алиби.
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Происшествия
После хакерской атаки на Московскую канатную дорогу возбудили дело
«Никулинской межрайонной прокуратурой Москвы признано законным и обоснованным возбуждение следственными органами московской полиции уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) по факту кибератаки на сервер Московской канатной дороги», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Саратове ребенок погиб, провалившись с отцом под лед
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Происшествия
Суд в Турции выдал ордер на арест подозреваемых по делу Хашукджи
Турецкий суд выдал ордер на арест 15 подданных Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд арестовал фигурантов по делу экс-замгубернатора Курганской области
Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении взяткодателя и посредника в передаче бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову более 3 млн рублей в качестве взятки.
Обновлено в 07:24
Происшествия
МЧС: пожар в торговых рядах в подмосковном Королеве локализован
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в грузовик, пострадали девять человек
В автобусе находились водитель и 20 пассажиров. Пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетная девочка 2002 года рождения.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Туристка из России скончалась в индийском Гоа
Гражданка России скончалась в больнице индийского штата Гоа 28 ноября.
Обновлено в 07:07