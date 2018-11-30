Происшествия

Лайнер Меркель вышел из строя во время полета на саммит G20
Телепрограмма
05:29

Во время полета в Аргентину на саммит G20 на борту лайнера, где находилась канцлер ФРГ, произошла аварийная ситуация. Пролетая над Нидерландами пилоты неожиданно обнаружили, что все системы, которые отвечают за связь самолета с диспетчерскими службами, вышли из строя.
Телепрограмма05:29

Подробнее о событии

ВВС Германии назвали причину поломки самолета Меркель

Ведомости06:29

В люфтваффе рассказали подробности инцидента с самолетом Меркель

РИА Новости06:12

Стало известно, почему борт Меркель развернули во время полёта в Аргентину

Life.ru05:54

ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки лайнера Меркель

RT на русском05:27

ВВС ФРГ: причиной незапланированной посадки самолета Меркель стали неполадки с проводкой

ТАСС05:15

Власти Германии рассказали, что случилось с самолётом Ангелы Меркель

Говорит Москва06:29

Причиной экстренной посадки самолета Меркель стали неполадки с проводкой

Российская газета05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Происшествия

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Обновлено в 07:41
Происшествия

В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе

Обновлено в 07:42
Происшествия

Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском

Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Следствие попросило продлить арест Кокорина и Мамаева

Следствие обратилось к суду с требованием продлить срок ареста российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве и побоях.
Обновлено в 07:40
Происшествия

На Кубани решили поощрить раненых сотрудников Росгвардии

Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Польский суд решил выдать России экс-президента НПО «Космос» Чернякова

Польша выдаст России бывшего президента строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело избитого малыша

В одной из квартир в поселке Барышево под Выборгом нашли тело избитого ребенка.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби

Трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, лишились алиби.
Обновлено в 07:24
Происшествия

После хакерской атаки на Московскую канатную дорогу возбудили дело

«Никулинской межрайонной прокуратурой Москвы признано законным и обоснованным возбуждение следственными органами московской полиции уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) по факту кибератаки на сервер Московской канатной дороги», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Саратове ребенок погиб, провалившись с отцом под лед

Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд в Турции выдал ордер на арест подозреваемых по делу Хашукджи

Турецкий суд выдал ордер на арест 15 подданных Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд арестовал фигурантов по делу экс-замгубернатора Курганской области

Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении взяткодателя и посредника в передаче бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову более 3 млн рублей в качестве взятки.
Обновлено в 07:24
Происшествия

МЧС: пожар в торговых рядах в подмосковном Королеве локализован

Обновлено в 07:37
Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в грузовик, пострадали девять человек

В автобусе находились водитель и 20 пассажиров. Пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетная девочка 2002 года рождения.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Туристка из России скончалась в индийском Гоа

Гражданка России скончалась в больнице индийского штата Гоа 28 ноября.
Обновлено в 07:07
Главное