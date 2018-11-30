Происшествия

ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки лайнера Меркель
RT на русском
05:27

Правительственный борт канцлера ФРГ Ангелы Меркель был вынужден совершить незапланированную посадку из-за технического сбоя, заявил представитель ВВС страны. Как передаёт Die Welt, сбой произошёл в распределительной коробке на борту.
RT на русском05:27

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Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

Вести.Ru05:40

ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки лайнера Меркель

RT на русском05:27

СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель

РБК04:11

ВВС ФРГ рассказали о поломках лайнера Меркель

Московский Комсомолец05:55

Минобороны Германии не связывает с кибератаками поломку в самолете Меркель

ТАСС06:15

Власти Германии проверяют криминальный след в связи с поломкой самолета Ангелы Меркель

Эхо Москвы02:04

В ФРГ проверяют криминальный след поломки лайнера Меркель

Известия01:53
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Происшествия

Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

Обновлено в 06:17
Происшествия

Прокуратура проверит Шереметьево из-за рабочего на ВПП

Сотрудники прокуратуры начнут проверку после сообщений о новом инциденте в Шереметьево, где рабочий едва не попал под самолет.
Обновлено в 06:29
Происшествия

На Кубани решили поощрить раненых сотрудников Росгвардии

Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек

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Обновлено в 04:44
Происшествия

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби

Трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, лишились алиби.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Суд в Турции выдал ордер на арест подозреваемых по делу Хашукджи

Турецкий суд выдал ордер на арест 15 подданных Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Прокуратура подключилась к проверке ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, после ДТП с участием автобуса и фуры в Екатеринбурге, в котором пострадали девять человек, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело избитого малыша

Тело четырехлетнего мальчика с синяками и кровоподтеками нашли в одной из квартир в поселке Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Москвичка заплатила порядка 5 млн рублей за приворот бывшего мужа

Жительница Москвы отдала 5 млн рублей мошенникам, пообещавшим ей оказать услуги по снятию порчи и возврату бывшего супруга.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В сети появилось видео с потерявшейся на МКАД овцой

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на кадры которого попала овца, потерявшаяся на внутренней стороне МКАД, между 57-м и 58-м км трассы.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Суд арестовал экс-замгубернатора Курганской области

Суд в пятницу арестовал на два месяца бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, обвиняемого следствием в получении взятки в размере более 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности старшего помощника по взаимодействию со СМИ следственного управлении СКР по региону Евгений Гречкин.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Пятилетний ребенок провалился под лед в Саратовской области

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Польше за ночь пять человек замерзли насмерть из-за холода

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Петербурге полицейский вытащил мужчину из горящего автомобиля

Павел Киселев вытащил из горящего автомобиля 55-летнего петербуржец, который находился без сознания.
Обновлено в 05:49
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