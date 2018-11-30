Происшествия
Правительственный борт канцлера ФРГ Ангелы Меркель был вынужден совершить незапланированную посадку из-за технического сбоя, заявил представитель ВВС страны. Как передаёт Die Welt, сбой произошёл в распределительной коробке на борту.
RT на русском05:27
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Происшествия
Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде
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Происшествия
Прокуратура проверит Шереметьево из-за рабочего на ВПП
Сотрудники прокуратуры начнут проверку после сообщений о новом инциденте в Шереметьево, где рабочий едва не попал под самолет.
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Происшествия
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Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.
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Происшествия
В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек
28 ноября при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Оренбургской области погибли пять человек.
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Происшествия
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Происшествия
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Трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, лишились алиби.
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Прокуратура подключилась к проверке ДТП с автобусом в Екатеринбурге
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Обновлено в 06:16
Происшествия
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Обновлено в 05:31
Происшествия
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Жительница Москвы отдала 5 млн рублей мошенникам, пообещавшим ей оказать услуги по снятию порчи и возврату бывшего супруга.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В сети появилось видео с потерявшейся на МКАД овцой
На видеохостинге YouTube опубликовано видео, на кадры которого попала овца, потерявшаяся на внутренней стороне МКАД, между 57-м и 58-м км трассы.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Суд арестовал экс-замгубернатора Курганской области
Суд в пятницу арестовал на два месяца бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, обвиняемого следствием в получении взятки в размере более 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности старшего помощника по взаимодействию со СМИ следственного управлении СКР по региону Евгений Гречкин.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Пятилетний ребенок провалился под лед в Саратовской области
Обновлено в 06:22
Происшествия
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Обновлено в 05:47
Происшествия
В Петербурге полицейский вытащил мужчину из горящего автомобиля
Павел Киселев вытащил из горящего автомобиля 55-летнего петербуржец, который находился без сознания.
Обновлено в 05:49