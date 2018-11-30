Армия и оружие
Бельгийские F-16 28 ноября поднимались в воздух для сопровождения российских истребителей над Балтийским морем, сообщается в аккаунте ВВС Бельгии в Twitter. Бельгийские истребители дежурят в Балтийском регионе «для обеспечения целостности НАТО», уточнили военные.
Коммерсантъвчера в 21:26
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Армия и оружие
Дивизион «Панцирь-С» усилил систему ПВО в Крыму
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Из зоны деэскалации в Идлибе вернулось более 30 тысяч мирных граждан
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Часть экспозиции авиамузея ВВС перенесут из Монино в парк «Патриот»
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику
Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
National Interest оценил новый автомат Калашникова АК-308
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн
«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений
Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков
Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Военные инженеры в Хабаровском крае в ходе учения применили метод «подковы» для разминирования дороги
Обновлено в 01:17