Бельгийские F-16 28 ноября поднимались в воздух для сопровождения российских истребителей над Балтийским морем, сообщается в аккаунте ВВС Бельгии в Twitter. Бельгийские истребители дежурят в Балтийском регионе «для обеспечения целостности НАТО», уточнили военные.

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела военные учения на побережье Азовского моря Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму разместили дивизион ЗРПК «Панцирь-С» Противовоздушную оборону Крыма усилил дивизион ЗРПК «Панцирь-С».

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: конфликтные ситуации над Балтикой сведены «почти до нуля» Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось "почти до нуля" благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Армия и оружие Армия и оружие Россия вывела на орбиту три новых военных спутника Россия вывела на орбиту три новых военных спутника. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны построит самый большой в мире музей военной авиации Центральный музей Воздушно-космических сил, который будет построен на территории подмосковного парка культуры и отдыха "Патриот", станет крупнейшим в мире музейным комплексом военной авиации.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики привезли в Идлиб 60 емкостей с токсичным химикатом Боевики доставили в Идлибскую зону деэскалации 60 емкостей с неизвестным токсичным химическим веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных систем на $655 млн Госдепартамент США одобрил продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму $655 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

Армия и оружие Армия и оружие Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.