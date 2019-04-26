Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru вчера в 08:56

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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