Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 26 апреля в 08:56
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Рост американской экономика США в 1-м квартале составил 3,2%, оказавшись лучше прогнозов
Финмаркет26 апреля в 09:11
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:33, Ашберн
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Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
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Футболисты "Краснодара" победили московский ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России.
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Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
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Космос
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Обновлено вчера в 05:13
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
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Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры
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Обновлено в 07:16
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено 26 апреля в 20:59
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
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Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
Обновлено вчера в 10:44
Путешествия
Ростуризм: застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетели в Россию
Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряла в аэропорту города Гуанчжоу, путешественников заставили оформлять китайские визы, которые не все смогли получить.
Обновлено в 11:35
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Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
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Нева за сутки обмелела почти на полметра
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Наука
Вакцина против рака успешно протестирована на людях
Обновлено вчера в 00:16
Политика
Всем украинцам дадут упрощённое гражданство России
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что власти РФ думают о предоставлении всем гражданам Украины возможности получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Политика
Умер создатель Ил-76 Генрих Новожилов
Обновлено в 15:04
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06