ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 26 апреля в 08:56

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

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