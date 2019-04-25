Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 26 апреля в 08:56

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Почему эксперты не верят в резкий рост ВВП США

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Экономика США по итогам I квартала прибавила более 3%

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ВВП США в I квартале, по предварительной оценке, вырос на 3,2%

ПРАЙМ26 апреля в 08:34

Японское экономическое чудо и его конец. Почему Страна восходящего солнца так и не захватила мир в XX веке?

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Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
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Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
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Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов

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Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

В смартфоне для охлаждения Snapdragon 855 используется вентилятор, который затягивает воздух через боковую решетку, и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.
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Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

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Авто

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

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Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
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Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

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Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Кино

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
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Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос»

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Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
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Здоровье

Педиатры назвали 12 осложнений после вакцинации

Вместо 47 страшных последствий прививок, ученым удалось установить причинно-следственную связь только с 12 осложнениями.
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Происшествия

Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
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Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

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Шоу-бизнес

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Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
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Футбол

ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0). Московский клуб с 44 очками занимает четвертое место в таблице за четыре тура до конца чемпионата.
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Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
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Представитель Алсу ответила на критику победившей в «Голосе» дочери певицы

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В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне

Говоря о лидере КНДР, Песков отметил, что тот "производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера".
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Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

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