Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 26 апреля в 08:56
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Рост американской экономика США в 1-м квартале составил 3,2%, оказавшись лучше прогнозов
Финмаркет26 апреля в 09:11
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