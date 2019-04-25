Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 26 апреля в 08:56
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Рост американской экономика США в 1-м квартале составил 3,2%, оказавшись лучше прогнозов
Финмаркет26 апреля в 09:11
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
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Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
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Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
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Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
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Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
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