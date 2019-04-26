Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 08:56
Экономический рост США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Кино
Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова
Фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получил Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий».
Обновлено вчера в 14:16
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа
«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Опубликованы кадры реалистичного макета возможного будущего iPhone XI.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник, в данный момент расследование уголовного дела завершено.
Обновлено в 09:40
Авто
Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге
Главной проблемой петербургских водителей является севший аккумулятор.
Обновлено в 08:22
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи
Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 07:31
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей
Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Политика
Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Экономика
Минфин объяснил разработку новой редакции Налогового кодекса
Действующая редакция Налогового кодекса РФ, которая включает части, разделы, главы, статьи, в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям, а разработка новой редакции связана с необходимостью совершенствования его структуры и упрощения нумерации статей, сообщила пресс-служба Минфина России.
Обновлено в 10:12
Футбол
Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА
Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Москве загорелся университет имени Губкина
Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
Обновлено в 07:47
Политика
ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Европейская комиссия призывает внести на оценку Венецианской комиссии закон о госязыке на Украине перед его вступлением в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11