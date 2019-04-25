Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru вчера в 08:56
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Рост американской экономика США в 1-м квартале составил 3,2%, оказавшись лучше прогнозов
Финмаркетвчера в 09:11
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:39
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Обновлено в 10:16
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Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
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Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
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Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Здоровье
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Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2".
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Футбол
«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
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Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
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Здоровье
Почти победившим ДЦП двойняшкам нужен новый курс реабилитации
Невероятных результатов помогли добиться ежедневные усилия и курсы реабилитации. Именно от них в будущем и зависит судьба Насти и Лизы.
Обновлено в 03:00
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
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Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
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Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
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Политика
Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
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Обновлено вчера в 03:41
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Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
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Обновлено в 09:20
Здоровье
Безумный челлендж: парень съел 40000 калорий за 24 часа
Следующим пунктом выдачи калорий стало кафе Cinnabon, где он купил шесть больших булочек.
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Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16