Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru вчера в 08:56

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Японское экономическое чудо и его конец. Почему Страна восходящего солнца так и не захватила мир в XX веке?

Вести.Финанс06:09

Американский ВВП увеличился на 3,2%. Это рекордный рост за квартал

РБКвчера в 09:53

Экономика США по итогам I квартала прибавила более 3%

Росбалтвчера в 09:40

Рост американской экономика США в 1-м квартале составил 3,2%, оказавшись лучше прогнозов

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ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

Газета.Ruвчера в 08:56

ВВП США в I квартале, по предварительной оценке, вырос на 3,2%

ПРАЙМвчера в 08:34

Bloomberg: Калифорния может составить конкуренцию ведущим мировым державам

REGNUM25 апреля в 00:44
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:39
Культура

Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
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Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

Обновлено в 10:52
Происшествия

Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
Обновлено в 11:43
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Практикующие врачи критикуют программу «Арктический доктор»

Как рассказали СеверПост медики Мурманской областной больницы, любой врач, переехавший в Мурманскую область, получает 1 миллион рублей, а затем, спустя время, ещё один.
Обновлено в 03:03
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2".
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Футбол

«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:51
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Политика

Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины

Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Здоровье

Почти победившим ДЦП двойняшкам нужен новый курс реабилитации

Невероятных результатов помогли добиться ежедневные усилия и курсы реабилитации. Именно от них в будущем и зависит судьба Насти и Лизы.
Обновлено в 03:00
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Общество

Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака

Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Политика

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Безумный челлендж: парень съел 40000 калорий за 24 часа

Следующим пунктом выдачи калорий стало кафе Cinnabon, где он купил шесть больших булочек.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
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