Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом кварталеГазета.Ru 08:56

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, этот показатель значительно превзошел прогнозы.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
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В Австралии убьют миллионы диких кошек

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