ВВП США в I квартале, по предварительной оценке, вырос на 3,2%ПРАЙМ 08:34

Реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП лишь на 2%.

ВВП США в I квартале, по предварительной оценке, вырос на 3,2%

Политика В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Политика Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Политика Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в сфере разведки Кристофер Рэй, являющийся главой Федерального бюро расследований (ФБР) США, назвал Китай наибольшей угрозой для Америки в вопросах, связанных с получением и сохранением всевозможных видов информации, сообщают «РИА новости».

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.

Общество В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.

Политика Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.

Армия и оружие Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США Как отмечает телеканал «360», самолет ВКС РФ пролетел также над базой «Форт Силл» в Оклахоме, над авиабазой «Дайс» в Техасе, базой «Форт-Блисс» в Нью-Мексико, где размещено 32-е командование ПВО и ПРО США.

Происшествия Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.

Финансы ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.

Футбол Червиченко: отставки Измайлова и Родионова убьют ФК «Спартак» В пятницу пресс-служба "Спартака" объявила, что по окончании сезона пост вице-президента "Спартака" покинет Измайлов, а должность спортивного директора - Родионов.

Политика Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один «Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.

Политика Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Происшествия Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.

Общество Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

Общество Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.