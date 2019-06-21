Экономика

ВВП России резко замедлил рост в маеПРАЙМ вчера в 09:56

В апреле-мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности, по данным Минэкономразвития, в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале текущего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%

Комсомольская правдавчера в 13:02

МЭР: Рост ВВП России резко замедлился в мае

Росбалтвчера в 10:43

Рост ВВП России замедлился

Газета.Ruвчера в 10:13

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

ТАССвчера в 10:02

С начала года ВВП России увеличился на 0,7%

Finam.Ruвчера в 10:02

Темпы роста добычи нефти в России упали до годового минимума

Rambler News Serviceвчера в 10:11

В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей

Накануне.Ru20 июня в 04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Финансы

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Гарик Мартиросян сравнил Гарика Харламова с толстым «человеком-пауком»

Обновлено в 00:20
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП

В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
Обновлено в 00:41
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени

По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.
Обновлено в 01:07
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено вчера в 07:33
Здоровье

Онкобольные тюменцы прервали лечение из-за нехватки лекарств

Пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Футбол

Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Кино

Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле

"Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком

Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Происшествия

В Ингушетии на территории больницы избили полицейских

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Обновлено вчера в 12:43
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Авто

Названы самые продаваемые в России японские кроссоверы и внедорожники

Обновлено вчера в 06:33
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Гаджеты

Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810

Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Общество

«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов

«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19
Авто

Kia Ceed: две полезные функции и один просчет

Kia Ceed 1.6 (128 л.с.) 6АТ Год выпуска 2018 Изготовитель «Автотор» В эксплуатации «За рулем» с января 2019 года Пробег на момент отчета 18 000 км В Сиде многими полезными функциями управляешь через меню бортового компьютера.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матче

Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Игра в намеки: Климова ностальгирует под «Не отрекаются любя»

Обновлено вчера в 06:05
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное