Экономика
ВВП России резко замедлил рост в маеПРАЙМ вчера в 09:56
В апреле-мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности, по данным Минэкономразвития, в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале текущего года.
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Накануне.Ru20 июня в 04:38
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