ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

Хоккей Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019 К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Происшествия ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.

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Происшествия На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.

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Происшествия Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.

Общество Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Политика Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.

Происшествия ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.

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Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Общество В центре Петербурга хотят создать пространство, «полное света и зелени» Ранее в BS Art Development Group вложения в создание такого пространства оценивали в сумму от 500 тыс. до 1 млрд руб. Как рассказал Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow, компании было важно сохранить исторический облик оранжерей Таврического сада, поэтому концепция сохраняет формы, пропорции, высотность и светопрозрачность сооружений.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.

Политика Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил» Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.

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