Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
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Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством
В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Общество
Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы
Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Политика
ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула
Оппозиция победила в Стамбуле Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 10:53
Политика
Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле
В настоящее время в Кремле проходят официальные переговоры президента России Владимиром Путиным с лидером Таджикистана.
Обновлено в 07:36
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Наука
Белые акулы бегут из районов кормления при появлении косаток
Электронные теги показали, что все белые акулы начали покидать область в течение нескольких минут после кратких визитов косаток.
Обновлено в 07:39
Игры
Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Авто
Компания Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
В Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Porsche показал серийный 911 Speedster
Компания Porsche представила серийный спорткар 911 Speedster, построенный по мотивам концепт-кара к 70-летию немецкого автопроизводителя.
Обновлено в 06:01
Происшествия
К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском
К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Обновлено в 07:52
Политика
На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22