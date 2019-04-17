Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
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Китайский ВВП вырос выше прогнозов

Коммерсантъ08:32

Макроэкономика: поддержка со стороны Китая

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Китайский ВВП вырос на 6,4%. Инвесторы в восторге

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Китай в I квартале вложил в страны «Одного пояса, одного пути» $3,7 млрд

РИА Новости05:26

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

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Рост ВВП Китая продолжил замедляться

Взгляд.ру00:18

ВВП Китая с начала 2019 года вырос на 6,4%

REGNUM01:31
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

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Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту.
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Общество

Вильфанд посоветовал россиянам отдыхать в мае на Мальдивах

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал Мальдивы лучшим местом для пляжного отдыха на майских праздниках.
Обновлено в 10:10
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Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
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В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Экономика

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На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters.
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Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Здоровье

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Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
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Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика

Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 08:22
Футбол

Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодара» и «Зенита»

Обновлено в 08:27
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено в 04:33
Политика

Штаб Порошенко просит ЦИК изменить положение о дебатах

Штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 07:47
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Экономика

Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Госдума ужесточила ответственность за побег с места ДТП

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
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Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Космос

Ученые: экзопланета Проксима b может быть обитаема

Ученые из Корнелльского университета считают, что экзопланета Проксима b может быть обитаема.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
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