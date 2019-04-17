Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
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Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Петросян возвращается на Первый канал
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Технологии
Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно
Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Ученые смогут раньше диагностировать рак ротовой полости
В исследовании принимали участие пациенты, страдающие раком ротовой полости. Эпигенетика – еще малоизученная область.
Обновлено в 02:01
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Спорт
Медведева ответила болельщику о своих возможностях
Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Центральный банк с 17 апреля отозвал лицензию у "Тройка-Д банка". Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
На Украине солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части
"Сообщаем, что вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени
Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Здоровье
Медики-выпускники найдут работу на ярмарке вакансий
Ярмарка содействия трудоустройства выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета поможет будущим медикам найти работу.
Обновлено вчера в 03:36
Авто
Компания Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
В Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Начался новый этап разработки российской подлодки пятого поколения
По данным источника, в конце прошлого года инженеры "Малахита" определились с обликом подлодки: эта научно-исследовательская работа проходила под шифром "Хаски" и в итоге была одобрена военным ведомством.
Обновлено в 01:10
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Транспорт
На Арбате заменят бетонную плитку
Специалисты-каменщики вручную удалят пришедшие в негодность элементы покрытия и заменят из на аналогичные.
Обновлено в 05:19
Футбол
Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России
Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Обновлено в 05:26