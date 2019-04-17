Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
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Политика
Умер замглавы администрации губернатора Сергей Трофимов
Перед началом очередной сессии Законодательного собрания края спикер Игорь Лиханов сообщил о внезапной кончине на рабочем месте первого заместителя главы администрации губернатора Сергея Трофимова.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Кино
Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая
Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Политика
Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Технологии
Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид
За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Штаб Порошенко попросил изменить время дебатов из-за Зеленского
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой изменить время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на телевидении, обязательных с точки зрения законодательства.
Обновлено в 08:12
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Политика
От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва
Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Общество
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы
Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Автоспорт
Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»
Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика «Ф-2» Никиты Мазепина, может стать новым владельцем команды «Уильямс».
Обновлено в 08:12
Политика
Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек
В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Собянин: Москва внедряет новый стандарт комфорта поликлиник
В Москве будет создан новый стандарт комфорта для городских поликлиник.
Обновлено в 08:39
Экономика
В России расширят список семей, получающих выплаты за первенца
Медведев напомнил, что с прошлого года родители получают ежемесячные выплаты при рождении первенца, если их доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (10 444 рубля).
Обновлено в 07:01
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06