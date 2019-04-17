Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
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Китайский ВВП вырос выше прогнозов

Коммерсантъ08:32

Китай в I квартале вложил в страны «Одного пояса, одного пути» $3,7 млрд

РИА Новости05:26

Рост ВВП Китая продолжил замедляться

Взгляд.ру00:18

Китай отчитался об экономическом развитии за первый квартал: рост ВВП составил 6,4%

ЭКД05:57

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Интерфакс00:49

Китайский ВВП вырос на 6,4%. Инвесторы в восторге

РБК03:19

ВВП Китая с начала 2019 года вырос на 6,4%

REGNUM01:31
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Политика

Умер замглавы администрации губернатора Сергей Трофимов

Перед началом очередной сессии Законодательного собрания края спикер Игорь Лиханов сообщил о внезапной кончине на рабочем месте первого заместителя главы администрации губернатора Сергея Трофимова.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

Обновлено в 08:22
Кино

Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая

Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Технологии

Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид

За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

Штаб Порошенко попросил изменить время дебатов из-за Зеленского

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой изменить время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на телевидении, обязательных с точки зрения законодательства.
Обновлено в 08:12
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России

«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Политика

От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва

Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Общество

Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Автоспорт

Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец гонщика «Ф-2» Никиты Мазепина, может стать новым владельцем команды «Уильямс».
Обновлено в 08:12
Политика

Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек

В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Здоровье

Собянин: Москва внедряет новый стандарт комфорта поликлиник

В Москве будет создан новый стандарт комфорта для городских поликлиник.
Обновлено в 08:39
Экономика

В России расширят список семей, получающих выплаты за первенца

Медведев напомнил, что с прошлого года родители получают ежемесячные выплаты при рождении первенца, если их доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (10 444 рубля).
Обновлено в 07:01
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел

Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
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