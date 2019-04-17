ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%Интерфакс 00:49

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

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