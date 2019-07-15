Экономика

ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%РИА Новости вчера в 22:12

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.
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Китайская экономика начала тормозить

Lenta.ru08:40

Располагаемый доход на душу населения в Китае растет быстрее ВВП страны

REGNUM05:38

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии

ЭКДвчера в 22:09

В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест

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Розничные продажи в Китае в I полугодии выросли на 8,4%, онлайн-продажи - на 17,8%

ПРАЙМ00:02

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

ТАССвчера в 22:34

В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%

Комсомольская правда00:33
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:06, Вашингтон
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Экономика

Экономика Китая не росла так медленно почти 30 лет

Темпы роста ВВП Китайской Народной Республики во втором квартале 2019 года замедлились до 6.2% после 6.4% в первом и 6.6% в 2018.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ожидает второго ребенка

Звезда проекта «Битва Экстрасенсов» Мэрилин Керро поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав

Обновлено в 06:49
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Космос

В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет

Обновлено вчера в 11:40
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Политика

Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств.
Обновлено в 07:36
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Политика

Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

Обновлено в 08:33
Общество

Матвиенко назвала условия для счастливой жизни

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», что счастье в гармонии и назвала себя счастливым человеком.
Обновлено в 06:36
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Политика

Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику

Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Эрдоган назвал закупку С-400 важнейшей сделкой для Турции

Ранее эксперт рассказал о том, какие последствия стоит ожидать от поставок С-400 в Турцию.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
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