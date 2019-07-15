Экономика
ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%РИА Новости вчера в 22:12
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики
Обновлено в 07:37
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Футбол
УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020
УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА.
Обновлено в 06:40
Политика
Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на Украине россиянах
Обновлено в 06:49
Здоровье
На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года
Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 07:31
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 07:48
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге
В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку
Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Экономика
Рынок акций РФ попробует прервать коррекцию
По ходу торгов складывалось ощущение, что если бы не фактор пятницы и общее слабо негативное настроение на рынке, то вполне возможно удалось бы закрыть утренний отрицательный гэп, вызванный очередным усилением санкционных угроз.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Москве нашли мертвыми ребенка и двух женщин
Обновлено в 07:47
Происшествия
Фанатов «Зенита» задержали в перерыве матча с «Тамбовом»
В перерыве матча чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1) в Петербурге сотрудники ОМОН задержали нескольких болельщиков.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Гаджеты
Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выходит в России
Компания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в феврале этого года.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Фламенго» оценил форварда «Атлетико» Косту в 13 млн евро
По данным источника, бразильский клуб оценивает Косту в 13 миллионов евро.
Обновлено в 06:46