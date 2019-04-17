Экономика
ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%РИА Новости 22:03
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2019 года составил 21,34 триллиона юаней, рост в годовом выражении - 6,4%", - говорится распространенном в среду докладе.
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Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в НХЛ
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:26
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено в 23:05
Экономика
Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%
К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Экономика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
Требования украинских компаний к России выплатить компенсации за утрату своих активов в Крыму напоминают детские игры и показывает их несостоятельность, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено в 23:19
Происшествия
Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты
Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 18:07
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено в 16:59
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Хоккей
Кросби стал единственным действующим хоккеистом в топ-10 лучших бомбардиров Кубка Стэнли
Стоит отметить, что Кросби — единственный действующий хоккеист в топ-10 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ в истории.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300
Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
Обновлено в 12:17
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 20:20
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Театры
«Золотая Маска» назовёт своих лауреатов
Обновлено в 05:20
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 года, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:01
Политика
«Ъ» узнал о возможных кадровых перестановках в Совфеде
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено в 23:07
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено в 21:00
Единоборства
Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом
Стив Роллз, дебютировавший на профессиональном ринге в 2011 году, имеет 19 побед (10 досрочных) в 19 боях и занимает девятое место в рейтинге IBF (на одну строчку выше Головкина), однако ни разу еще не встречался с боксерами высокого уровня в официальных поединках.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления
Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 21:29