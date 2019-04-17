ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%РИА Новости вчера в 22:03

Рост ВВП Китая по итогам первого квартала 2019 года составил 6,4% в годовом выражении, сохранившись на уровне предыдущего квартала, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%

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