Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВПТАСС вчера в 22:34
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.
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Происшествия
Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму
Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
«Яндекс.Такси» купил активы группы компаний «Везет»
Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика
Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей
Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. "Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы", — сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.
Обновлено в 04:26
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Культура
Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Общество
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Жары не будет, но потеплеет градусов на 8-10 по сравнению с прошедшей неделей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Пожар под Вольском. Скончался второй военнослужащий
Обновлено в 03:40
Недвижимость
В Москве зафиксировано отсутствие роста по сделкам со вторичным жильем
Для сравнения: в первом полугодии 2017 года в Москве было зарегистрировано 54 661 сделок со вторичным жильем.
Обновлено в 02:55
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено в 01:45
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших недорогих кроссоверов в России в ценовой категории от 800 000 до 1 500 000 рублей.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео
Обновлено в 03:38
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Футбол
Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»
Обновлено в 02:57
Происшествия
Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной
Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:18
Недвижимость
Минстрой внес поправки к закону о жилищно-строительных кооперативах
Минстрой опубликовал поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», которые облегчат участникам жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) получение ипотечных кредитов под залог паев.
Обновлено в 03:40
Космос
Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2»
Индийская организация космических исследований (ISRO) решила отложить запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2».
Обновлено вчера в 18:35
Наука
Учёные призвали людей есть насекомых
Было отмечено, что насекомые в будущем могут стать для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки.
Обновлено в 04:14