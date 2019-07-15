Экономика

Китай продолжает снижать темпы роста ВВПТАСС 14 июля в 22:34

В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%. Вплоть до 2017 года в китайской промышленности наблюдалось замедление темпов роста.
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Экономика Китая растет за счет сектора услуг

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В Китае быстрыми темпами растут капитальные вложения в промышленность

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Китай может раскрутить маховик глобальной экономики в обратную сторону

ПРАЙМвчера в 07:14
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
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Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
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Происшествия

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Игровой смартфон Asus ROG Phone 2, функционирующий на базе чипсета Snapdragon 855 Plus, впервые засветился на «живых» фото.
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На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского

Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
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Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

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На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Обновлено в 06:40
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Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои

Более миллиона жителей Донбасса отправят президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, сообщил РИА Новости общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

США заявили о планах внести вклад в безопасность в Персидском заливе

Американская сторона намерена внести вклад в обеспечение морской безопасности в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе.
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Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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Малахов, Малышева и Соловьев оказались самыми раздражающими ведущими

На втором месте самых раздражающих телеведущих оказалась Елена Малышева, руководящая шоу «Жить здорово».
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Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
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Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
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Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
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Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира

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Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
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В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
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В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться

В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
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