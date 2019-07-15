Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВПТАСС 14 июля в 22:34
В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%. Вплоть до 2017 года в китайской промышленности наблюдалось замедление темпов роста.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
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Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными
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Финансы
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На российском пляже погибли семь человек
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Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
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Обновлено вчера в 18:43
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Политика
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Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
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Политика
Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои
Более миллиона жителей Донбасса отправят президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, сообщил РИА Новости общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.
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Американская сторона намерена внести вклад в обеспечение морской безопасности в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе.
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Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Культура
Малахов, Малышева и Соловьев оказались самыми раздражающими ведущими
На втором месте самых раздражающих телеведущих оказалась Елена Малышева, руководящая шоу «Жить здорово».
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Политика
Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
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Экономика
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Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
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Политика
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Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
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Игры
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В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться
В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
Обновлено в 09:49