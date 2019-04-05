Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзитеRT на русском 09:51

В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.

Ранее «Европейская правда» сообщила, что Украина проиграла торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках. В сентябре 2016 года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров, введённого с 1 января того же года.

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

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Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Технологии Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.

Политика Тереза Мэй попросила ЕС продлить «Брексит» до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к Европейскому совету с просьбой о переносе «Брексита» до 30 июня 2019 года.

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Футбол Бьорн Сигурдарсон: Считаю использование VAR хорошим решением В матче Урал Арсенал главный арбитр Алексей Еськов удалил после видеопросмотра полузащитника хозяев Петруса Бумаля, а в матче Локомотив Ростов благодаря VAR был назначен пенальти в пользу гостей.

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Армия и оружие Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.

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