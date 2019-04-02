Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Экономика
Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования
Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия
Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Кино
Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице
Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.
Обновлено в 05:26
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Медведев посетил в Перми «бережливую поликлинику»
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил городскую клиническую поликлинику №2 в Перми, которая является пилотным участником проектов "Бережливая поликлиника" и "Новая поликлиника".
Обновлено в 08:09
Общество
В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика
В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Обновлено в 06:18
Политика
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Спорт
Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России
Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Космос
Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»
Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Происшествия
Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках
Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности
Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено вчера в 11:55
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Экономика
Росгосстрах Банк планирует стать лидером на рынке автокредитования
Росгосстрах Банк намерен к 2022 году нарастить долю в сегменте автокредитования до 10%.
Обновлено в 06:38