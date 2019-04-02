Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли на текущий год

News.ru08:41

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

ПРАЙМ08:18

ВТО сообщила о замедлении торговли в IV кв, ухудшила прогноз

Financial One07:13

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

РБК07:51

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 2,6%

Финмаркет07:27

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Вести.Финанс07:22

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Росбалт07:55
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Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Обновлено в 07:40
Экономика

Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования

Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия

Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Кино

Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице

Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.
Обновлено в 05:26
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Медведев посетил в Перми «бережливую поликлинику»

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил городскую клиническую поликлинику №2 в Перми, которая является пилотным участником проектов "Бережливая поликлиника" и "Новая поликлиника".
Обновлено в 08:09
Общество

В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Политика

Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Политика

Госдума разрешила охоту с луком

Обновлено в 06:18
Политика

В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко

Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400

Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Космос

Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»

Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Происшествия

Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках

Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности

Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной

В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено вчера в 11:55
Транспорт

Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро

Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Экономика

Росгосстрах Банк планирует стать лидером на рынке автокредитования

Росгосстрах Банк намерен к 2022 году нарастить долю в сегменте автокредитования до 10%.
Обновлено в 06:38
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Бразильский дипломат и нынешний генеральный директор Всемирной торговой организации. Азеведу был избран преемником Паскаля Лами в должности генерального директора Всемирной торговой организации в мае 2013 года. Он вступил в должность 1 сентября 2013.
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Всемирная торговая организация
Международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле, заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.
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