Политика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлинКоммерсантъ09:34
Всемирная торговая организация учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий. Решение было принято на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) 21 ноября, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ09:34
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В ВТО создали третейскую группу по спору России и США о пошлинах на импорт стали и алюминия
Rambler News Service08:45
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Политика
Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян во время голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае был избран новым президентом Интерпола.
Обновлено в 13:29
Политика
МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море
«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 13:53
Политика
Путин: отношения России и Абхазии носят стратегический характер
Путин подчеркнул, что отношения между странами носят "особый, стратегический, союзнический" характер.
Обновлено в 13:41
Политика
Косово ввело 100-процентные пошлины на товары из Сербии
Власти непризнанной республики Косово объявили в среду о введении 100-процентных пошлин на все товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, сообщает информагентство Associated Press.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Белый дом разрешил стрелять в мигрантов на поражение
Белый дом разрешил американским военным, которые находятся на границе с Мексикой, открывать огонь на поражение.
Обновлено в 13:42
Политика
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
Росгвардия приобретет технологичные фургоны для контртеррористических операций, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 13:40
Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 13:54
Политика
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 12:43
Политика
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%
Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:00
Политика
Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп
Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обновлено в 13:12
Политика
Помпео заявил, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда
Администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложения членов американского Конгресса по поводу введения санкций против Эр-Рияда из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, но считает уже принятые меры достаточными.
Обновлено в 13:48
Политика
Пасечник вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник официально стал главой самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передаетРИА "Новости".
Обновлено в 13:12
Политика
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" Крымскому мосту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия
По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено в 13:40