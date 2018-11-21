Политика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлинКоммерсантъ09:34
Всемирная торговая организация учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий. Решение было принято на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) 21 ноября, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ09:34
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Политика
Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян во время голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае был избран новым президентом Интерпола.
Обновлено в 15:01
Политика
Власти Косова ввели пошлины в размере 100% на товары из Сербии
Правительство непризнанного государства Косово приняло решение ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 15:13
Политика
МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море
«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой
Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 15:25
Политика
Путин назвал Абхазию стратегическим союзником России
Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.
Обновлено в 14:55
Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 15:13
Политика
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
Обновлено в 14:17
Политика
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение парламента законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
Обновлено в 14:44
Политика
Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп
Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обновлено в 13:12
Политика
В Турции суд приговорил более 70 военных к пожизненному заключению
Уголовный суд в Турции приговорил к пожизненным срокам заключения 74 военнослужащих, признанных виновными в участии в попытке госпереворота в 2016 году.
Обновлено в 14:54
Политика
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%
Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:00
Политика
Помпео заявил, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда
Администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложения членов американского Конгресса по поводу введения санкций против Эр-Рияда из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, но считает уже принятые меры достаточными.
Обновлено в 13:48
Политика
Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции в 2013 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о финансировании американским миллиардером Джорджем Соросом акций протестов, которые прошли в Турции в 2013 году, сообщает Hurriyet.
Обновлено в 15:05