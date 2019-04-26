ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинамRT на русском 08:33

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта.

ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам

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