Экономика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинамRT на русском 08:33
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта.
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ВТО утвердила третейскую группу по спору России и ЕС по холоднокатаному прокату
Rambler News Service08:00
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Происшествия
В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину
В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Шенгенскую зону предложил сократить Макрон
О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
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В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.
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Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
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Путешествия
Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды
В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
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В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
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Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
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Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
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На продажу выставлен уникальный Chevrolet Corvette
На продажу выставили Chevrolet Corvette. Данный автомобиль имеет несколько особенностей помимо года выпуска.
Обновлено в 12:03
Космос
Житель Канады нашёл у озера Онтарио загадочные камни с магнитным полем
На берегу канадского озера Онтарио местный житель нашел необычные камни, обладающие магнитным полем.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Опубликованы кадры реалистичного макета возможного будущего iPhone XI.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Ранее прокачку нефти остановили Украина и Словакия Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL приостановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 14:16
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Общество
В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский улетел в Турцию на выходные
Обновлено в 03:17
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Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Экономика
Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации
В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41