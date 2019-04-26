Экономика

ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинамRT на русском 08:33

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта.
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ВТО созвал арбитраж по спору России с ЕС о пошлинах на прокат

РБК08:45

ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам

RT на русском08:33

ВТО дала ход иску России о пошлинах ЕС на российский металлопрокат

Российская газета08:00

ВТО утвердила третейскую группу по спору Евросоюза и России о холоднокатаном прокате

ТАСС08:22

ВТО учредила третейскую группу по спору РФ и ЕС по пошлинам на холоднокатаный прокат

ПРАЙМ08:03

ВТО утвердила третейскую группу по спору России и ЕС по холоднокатаному прокату

Rambler News Service08:00

Орешкин обвинил Евросоюз в нарушении норм ВТО

News.ru08:32
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Происшествия

В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Шенгенскую зону предложил сократить Макрон

О необходимости изменения Шенгенской зоны заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 13:19
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Авто

На продажу выставлен уникальный Chevrolet Corvette

На продажу выставили Chevrolet Corvette. Данный автомобиль имеет несколько особенностей помимо года выпуска.
Обновлено в 12:03
Космос

Житель Канады нашёл у озера Онтарио загадочные камни с магнитным полем

На берегу канадского озера Онтарио местный житель нашел необычные камни, обладающие магнитным полем.
Обновлено в 09:07
Гаджеты

Макет будущего iPhone XI показали на видео

Опубликованы кадры реалистичного макета возможного будущего iPhone XI.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Ранее прокачку нефти остановили Украина и Словакия Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL приостановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 14:16
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский улетел в Турцию на выходные

Обновлено в 03:17
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
Экономика

Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации

В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
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