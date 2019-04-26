Экономика

ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинамRT на русском 08:33

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта.
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ВТО созвал арбитраж по спору России с ЕС о пошлинах на прокат

РБК08:45

ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинам

RT на русском08:33

ВТО утвердила третейскую группу по спору России и ЕС по холоднокатаному прокату

Rambler News Service08:00

ВТО утвердила третейскую группу по спору Евросоюза и России о холоднокатаном прокате

ТАСС08:22

ВТО учредила третейскую группу по спору РФ и ЕС по пошлинам на холоднокатаный прокат

ПРАЙМ08:03

Орешкин обвинил Евросоюз в нарушении норм ВТО

News.ru08:32

ВТО дала ход иску России о пошлинах ЕС на российский металлопрокат

Российская газета08:00
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием

В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Футбол

Нобель Арустамян рассказал, что бюджет «Динамо» будет на уровне ЦСКА

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился сведениями о том, насколько сильно возрастут финансовые возможности московского «Динамо» в следующем сезоне.
Обновлено в 14:01
Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Футбол

Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Футбол

Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:37
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Энергетика

Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая

Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.
Обновлено в 13:43
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено в 12:26
Футбол

«Арсенал» показал раздевалку после разгрома «Спартака»

Обновлено в 02:05
Политика

Первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына завершилась

Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке подошли к концу.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Общество

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Общество

В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik

Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Общество

Калининградские ветераны не поедут на парад Победы в Москве из-за отмены приглашения

Обновлено в 07:38
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
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