Экономика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС по пошлинамRT на русском 08:33
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила третейскую группу по спору России с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Как отмечается, запрос о её создании Россия подала 14 марта.
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ВТО утвердила третейскую группу по спору России и ЕС по холоднокатаному прокату
Rambler News Service08:00
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