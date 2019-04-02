Экономика

ВТО снизила прогноз роста мировой торговлиМосковский Комсомолец вчера в 22:05

Прошлом году показатель составил 3%. Замедление связано с возрастающей напряженностью в торговле и увеличившейся неопределенностью в экономике. Прогнозируемый показатель стал наименьшим за три года.
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Мировой торговле не хватает ясности

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ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Газета.Ruвчера в 12:22

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли на текущий год

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ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

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ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

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ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 2,6%

Финмаркетвчера в 07:27

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Вести.Финансвчера в 07:22
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Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

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Мугуруса вышла во второй круг турнира в Монтерее и сыграет с Гаспарян

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Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 04:37
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За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека

Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Наука

Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков

Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт

Российская исполнительница Наталья Ионова, известная как Глюкоза, необычным образом поблагодарила артистку Любовь Успенскую за ее концерт.
Обновлено в 02:00
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Интернет

WhatsApp добавил запрет на добавление в группы

WhatsApp выпускает новое обновление, позволяющее пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы.
Обновлено в 06:26
Футбол

Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения

Обновлено в 04:31
Общество

Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем

Обновлено в 06:48
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Apple выпустит компактный iPhone в 2020 году

Обновлено в 04:56
Политика

ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.
Обновлено в 03:45
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Политика

Песков отказался говорить о новом расследовании «по делу РФ» в США

В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество

Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Суд арестовал вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева на два месяца

Обновлено в 05:49
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Общество

В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Авто

ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»

Обновлено в 03:45
Происшествия

На МКАД бандиты похитили «Газель» с носками

В Москве бандиты совершили разбойное нападение на "Газель", перевозившую носки.
Обновлено в 02:45
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
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