ВТО снизила прогноз роста мировой торговлиМосковский Комсомолец вчера в 22:05

Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.

Судебная тяжба между Apple и Swatch, спровоцированная схожестью рекламных слоганов компаний, завершилась не в пользу "яблочного" гиганта — суд решил, что слоган Swatch "Tick Different" никаким образом не связан со слоганом Apple "Think Different".