Экономика
ВТО снизила прогноз роста мировой торговлиМосковский Комсомолец вчера в 22:05
Прошлом году показатель составил 3%. Замедление связано с возрастающей напряженностью в торговле и увеличившейся неопределенностью в экономике. Прогнозируемый показатель стал наименьшим за три года.
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