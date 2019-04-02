ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Политика Песков подтвердил визит Нетаньяху "Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Экономика В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.

Общество Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.

Авто Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.

Футбол «Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги В рамках 33-го тура АПЛ "Фулхэм" крупно проиграл на выезде "Уотфорду" (1:4).

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествия Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.

Наука Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.

Энергетика Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23 Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.

Наука Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.

Происшествия В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram «Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.

Политика Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.

Шоу-бизнес Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".

Армия и оружие Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.

Происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.