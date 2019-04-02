Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Мировой торговле не хватает ясности

Коммерсантъ18:48

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Газета.Ru12:22

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Вести.Финанс07:22

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Росбалт07:55

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

РБК07:51

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 2,6%

Финмаркет07:27

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли на текущий год

News.ru08:41
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:11, Ашберн
Политика

Песков подтвердил визит Нетаньяху

"Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Экономика

В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.
Обновлено в 09:00
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

В рамках 33-го тура АПЛ "Фулхэм" крупно проиграл на выезде "Уотфорду" (1:4).
Обновлено в 16:43
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Наука

Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу

Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено в 09:27
Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Наука

Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов

Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено в 08:35
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Происшествия

В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено в 19:16
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Политика

Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции

Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы

Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено в 10:13
Здоровье

В Вологодской области началась прививочная кампания против кори

Прививочная кампания продлится с апреля по октябрь.
Обновлено в 04:36
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы на рынке России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие

США и Литва подписали план военного сотрудничества до 2024 года

США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года, сообщат пресс-служба Пентагона.
Обновлено в 17:37
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Роберто Азеведо
Бразильский дипломат
Бразильский дипломат и нынешний генеральный директор Всемирной торговой организации. Азеведу был избран преемником Паскаля Лами в должности генерального директора Всемирной торговой организации в мае 2013 года. Он вступил в должность 1 сентября 2013.
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