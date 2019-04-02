Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Общество
На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz
Обновлено в 11:30
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Политика
РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным
Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.
Обновлено в 11:49
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос покупки С-400 является решенным и не подлежит пересмотру.
Обновлено в 11:28
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Расследуются три версии опасного заражения ульяновских суворовцев
Главная военная прокуратура рассматривает три версии заражения эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища.
Обновлено в 05:44
Политика
Парламент Британии вновь отверг все альтернативы сделки по Brexit
Четыре альтернативы соглашения Великобритании с Евросоюзом об условиях Brexit были отвергнуты депутатами Палаты общин британского парламента.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ спрея «Септолете плюс»
В Россию перестанут ввозить антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Китай не планирует покупать российские Су-57
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Спорт
Мишин: Лазукин не был готов к возможности выступить на командном ЧМ
Российский фигурист Андрей Лазукин не был готов к возможности выступить на командном чемпионате мира в Японии, но сейчас делается все для срочного оформления визы спортсмену, сообщил тренер Лазукина Алексей Мишин.
Обновлено в 10:08
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
«Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:10
Космос
Ученые назвали звезды плохими отражателями света во Вселенной
Звезды выступают плохим отражателем света на просторах Вселенной.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику
Накануне Марина Мексика отправилась в одну из заграничных клиник, чтобы перенести еще одну операцию на нос.
Обновлено в 10:00
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24