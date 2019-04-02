ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Общество В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.

Политика Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.

Хоккей Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Футбол Моуриньо: «Погба хотел уехать со стадиона на Rolls-Royce» Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал о случае с полузащитником манкунианцев Полем Погба.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Политика Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.

Музыка Монеточка выпустила клип «Нимфоманка» Певица Монеточка представила клип на один из своих главных хитов – «Нимфоманку».

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Происшествия Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.

Политика Украина начала укреплять границу с РФ Украина активно укрепляет границу с Российской Федерацией в Луганской области в рамках проекта «Стена», передает РИА Новости.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Политика Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.

Политика Россияне высказались против объединения с Белоруссией Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.

Футбол Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене» Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Происшествия Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.