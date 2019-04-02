Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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