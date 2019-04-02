Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Обновлено в 12:13
Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь
Россия поставила в известность Всемирную торговую организацию (ВТО) о готовности принять ответные меры в отношении импорта из Евросоюза из-за введения им квот на стальную продукцию.
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В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
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Нидерландские спецслужбы призвали к отказу от технологий из России
В октябре стало известно, что Гаага выслала из страны четырех россиян, которых назвала «сотрудниками ГРУ» (Главное разведывательное управление, сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ).
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
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Происшествия
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Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
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Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не подтвердил слухи о желании защитника сборной Франции Рафаэля Варана покинуть клуб.
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Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
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Общество
Сочинцев призывают поспешить с оформлением садовых участков
Для обращения потребуется схема садового участка и документ о выделении земли, заверенный правлением СНТ.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
Первый серийный Ил-76МД-90А передан ВКС
Первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Экономика
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Общество
Британский отель открыл уроки йоги с лемурами
В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».
Обновлено в 13:50
Наука
Музыка дабстеп помогает отпугивать комаров
Ученые из США выяснили, что музыка в популярном жанре дабстеп помогает отпугивать кровососущих насекомых - комаров.
Обновлено в 08:13
Политика
Президент Алжира уходит в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку, передаёт Ennahar.
Обновлено в 15:23
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 13:20
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11