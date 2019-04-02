Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Газета.Ru12:22

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Вести.Финанс07:22

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

ПРАЙМ08:18

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Росбалт07:55

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

РБК07:51

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 2,6%

Финмаркет07:27

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли на текущий год

News.ru08:41
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Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Обновлено в 12:13
Экономика

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Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
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Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
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Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
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