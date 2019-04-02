Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Газета.Ru12:22

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли на текущий год

News.ru08:41

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Росбалт07:55

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

ПРАЙМ08:18

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

РБК07:51

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 2,6%

Финмаркет07:27

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Вести.Финанс07:22
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Футбол

Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»

Обновлено в 09:47
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Теннис

Кудерметова уступила Канепи в первом раунде турнира в Чарльстоне

В следующем раунде эстонка сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
Обновлено в 16:44
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь

20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь По крайней мере, в этом ее заподозрили пользователи интернета.
Обновлено в 07:00
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Джастин Бибер подтвердил, что Хейли Болдуин беременна

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:02pm PDT Долго тянуть резину Бибер не стал и следом выложил фотографию Хейли на приеме у доктора, подписав ее так: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка».
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Космос

Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?

Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Гаджеты

Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе

Обновлено вчера в 09:41
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Футбол

Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля

Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Общество

СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине

Обновлено в 12:25
Политика

Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин празднует свой юбилей

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.
Обновлено в 14:19
Экономика

Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии

В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа

Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.
Обновлено в 10:06
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Экономика

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
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Роберто Азеведо
Бразильский дипломат
Бразильский дипломат и нынешний генеральный директор Всемирной торговой организации. Азеведу был избран преемником Паскаля Лами в должности генерального директора Всемирной торговой организации в мае 2013 года. Он вступил в должность 1 сентября 2013.
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