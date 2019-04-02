Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Футбол
Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Теннис
Кудерметова уступила Канепи в первом раунде турнира в Чарльстоне
В следующем раунде эстонка сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
Обновлено в 16:44
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь
20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь По крайней мере, в этом ее заподозрили пользователи интернета.
Обновлено в 07:00
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Джастин Бибер подтвердил, что Хейли Болдуин беременна
View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:02pm PDT Долго тянуть резину Бибер не стал и следом выложил фотографию Хейли на приеме у доктора, подписав ее так: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка».
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Космос
Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Футбол
В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR
В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе
Обновлено вчера в 09:41
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе
Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Общество
СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине
Обновлено в 12:25
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин празднует свой юбилей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.
Обновлено в 14:19
Экономика
Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии
В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа
Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал.
Обновлено в 10:06
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Экономика
Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22