Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли

Росбалт07:55

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Газета.Ru12:22

ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли на текущий год

News.ru08:41

Мировой торговле не хватает ясности

Коммерсантъ18:48

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

РБК07:51

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году до 2,6%

Финмаркет07:27

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году

Вести.Финанс07:22
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Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

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Часть разлетевшихся осколков стекла попадают в автомобиль автора видео. Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля.
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Происшествия

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Обновлено в 21:22
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Обновлено вчера в 05:52
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Обновлено в 12:00
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
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Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

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В гвардейской десантно-штурмовой бригаде провели показное ротное тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой.
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Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен

Обновлено в 21:02
Экономика

Миллиардер Мордашов купит крупную долю в сети гипермаркетов «Лента»

Компания Мордашова «Севергрупп» выкупит доли у крупнейших акционеров «Ленты» — TPG Group (34,44%) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%).
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Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо

Обновлено в 20:41
Экономика

Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.
Обновлено в 14:37
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
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Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг

«Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.
Обновлено в 12:10
Экономика

Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов

Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
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Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом

Обновлено в 13:41
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
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Президент Алжира объявил о своей отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика во вторник, 2 апреля, объявил об уходе с поста главы государства.
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Глава столичной ГИБДД подал в отставку

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Полиция Донецкой области расследует возможное нарушение избирательного процесса, из-за чего один из кандидатов в президенты Украины получил большую поддержку, чем было заявлено при передаче голосов в ЦИК.
Обновлено в 17:26
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38
Энергетика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

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Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
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Футбол

Педро Роша перешёл в «Крузейро»

По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
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