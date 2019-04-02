Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
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Общество
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Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
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Само собой, что резюме, где все написано по делу и без лишней воды, очень облегчают задачу HR-специалистам, но тут главное — не переусердствовать.
Обновлено в 17:30
Происшествия
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Часть разлетевшихся осколков стекла попадают в автомобиль автора видео. Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля.
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Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
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Общество
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Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
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Авто
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Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
C неба на землю – и в атаку!
В гвардейской десантно-штурмовой бригаде провели показное ротное тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен
Обновлено в 21:02
Экономика
Миллиардер Мордашов купит крупную долю в сети гипермаркетов «Лента»
Компания Мордашова «Севергрупп» выкупит доли у крупнейших акционеров «Ленты» — TPG Group (34,44%) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%).
Обновлено в 03:12
Экономика
Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.
Обновлено в 14:37
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг
«Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.
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Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов
Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
Обновлено в 21:28
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Мы с мужем оба эгоистичные и нетерпеливые»
Обновлено в 22:00
Политика
Президент Алжира объявил о своей отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика во вторник, 2 апреля, объявил об уходе с поста главы государства.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Глава столичной ГИБДД подал в отставку
Обновлено в 07:25
Политика
В Донецкой области возбудили дело по факту возможного нарушения избирательного процесса
Полиция Донецкой области расследует возможное нарушение избирательного процесса, из-за чего один из кандидатов в президенты Украины получил большую поддержку, чем было заявлено при передаче голосов в ЦИК.
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Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
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Общество
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Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
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Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09