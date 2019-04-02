Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговлиРБК вчера в 07:51
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
Здоровье
Вчерашний день: названы безнадежно устаревшие методы лечения
Некоторые методы лечения, которые были популярные еще в нашем детстве, современной медициной признаны уже потерявшими свою актуальность или даже вредными.
Обновлено в 00:27
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Телеведущий Алексей Лысенков публично признался в изменах жене
Телеведущий Алексей Лысенков публично признался в изменах жене Оказалось, что он обманывал певицу Сабину Мурадян.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Британский отель предложил гостям йогу с лемурами
В Великобритании один из отелей предлагает своим гостям необычную оздоровительную услугу - занятия йогой с лемурами или "лемогу".
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit
Мэй отметила, что жёсткий вариант Brexit, предусматривающий выход страны из объединения без соглашения с Брюсселем, был бы худшим вариантом, и потому Лондону необходимо «дальнейшее продление срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора, как можно более короткое».
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в ДТП
Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено вчера в 05:45
Единоборства
Нурмагомедов назвал соперников на бой мечты и честный поединок
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье
В Алтайском крае выросло число наркопреступлений
В 2018 году в Алтайском крае увеличилось число преступлений, связанных с наркотиками.
Обновлено в 00:27
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы
На рынке долга в 2018 году крупные компании были много успешнее мелких
Ведущая роль вернулась к банковскому кредиту — темпы прироста кредита для крупного бизнеса были заметно выше, чем те же цифры для малого и среднего бизнеса, весь прирост долга по облигационному сегменту был обеспечен крупными корпоративными заемщиками.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Высказавшаяся о молодежи экс-чиновница Глацких нашла новую работу
Обновлено вчера в 14:09
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено вчера в 21:22
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
В КНДР назвали новые учения ВС США и Южной Кореи провокацией
Сами военные учения ВС США и Республики Корея названы "откровенной провокацией, которая льёт ледяную воду (ушат холодной воды) на весь переговорный процесс как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом".
Обновлено вчера в 02:58
Экономика
Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей
Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено вчера в 05:44
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей
Два гола и две передачи Радулова принесли «Далласу» победу
Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован
Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников.
Обновлено вчера в 22:46