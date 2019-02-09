Экономика

ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против СШАГазета.Ru вчера в 16:35

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Южной Корее ввести против США торговые санкции на $84,8 млн.
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Арбитражная комиссия Всемирной торговой организации (ВТО) присудила Южной Корее ежегодное возмещение за торговые пошлины США в сумме 84,81 млн долларов, сообщается на сайте
 организации.
Полит.рувчера в 12:01

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ВТО разрешила Южной Корее ввести против США торговые санкции на $84,8 млн

Коммерсантъ03:32

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Газета.Ruвчера в 16:35

ВТО присудила Южной Корее $85 млн в год компенсаций за пошлины США

РБКвчера в 11:33

ВТО разрешила Республике Корея ввести против США торговые санкции на $84,8 млн

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Арбитражная комиссия ВТО присудила Южной Корее компенсации в размере $85 млн из-за импортных пошлин США

Вести.Финансвчера в 14:45

Южная Корея получила разрешение ВТО на ввод торговых санкций против США

Московский Комсомолецвчера в 16:24

ВТО присудила Южной Корее компенсацию за введенные США пошлины

Полит.рувчера в 12:01
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В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
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Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
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В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Политика

Шведский журналист объяснил, почему Украина виновата в керченском инциденте

Журналист Стефан Линдгрен детально разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе для шведского издания Nyhetsbanken и пришел к выводу, что действия России были полностью легитимны.
Обновлено в 07:51
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Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине

В Старой Руссе Новгородской области погибли мужчина с 4-летней дочерью.
Обновлено в 09:16
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Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний и совершил свой первый полет в рамках новых испытаний.
Обновлено в 10:22
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Эксперты портала speedme.ru изучили рынок автомобилей и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересуют автолюбителей.
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Обновлено вчера в 19:45
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Напомним, с 11 февраля в Ульяновской области и ещё шести субъектах России прекратится аналоговое вещание федеральных телеканалов.
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В Выборге сотрудницы МФЦ получили порезы при обвале крыши из-за наледи

Несколько сотрудниц МФЦ в городе Выборге Ленинградской области получили порезы в результате обрушения стеклянной крыши из-за упавшей на нее с соседнего здания наледи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации МФЦ "Мои документы" Ленинградской области.
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Армия и оружие

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
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