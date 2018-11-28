ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!». По его словам, у ВТБ нет ни аппетита, ни запаса капитала для такой сделки.

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года

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