Второй крупнейший госбанк — ВТБ — планирует повысить ставки по ипотеке из-за решения Банка России повысить ключевую ставку, рассказали РБК в пресс-службе кредитной организации.

ВТБ заявил о планах поднять ставки по ипотеке из-за решения ЦБ

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