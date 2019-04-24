ВТБ запустил сервис пополнения карт других банков в своих банкоматахЭкономика сегодня 09:01

Вице-президент ВТБ Алексей Киричек, слова которого приводятся в сообщении банка, сообщил, что в ближайшем будущем этот сервис может стать полностью бесплатным. Сейчас банк ведет переговоры с другими кредитными организациями, чтобы уже в скором времени клиентам была предоставлена такая возможность.

ВТБ запустил сервис пополнения карт других банков в своих банкоматах

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