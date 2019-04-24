Технологии
ВТБ запустил сервис пополнения карт других банков в своих банкоматахЭкономика сегодня 09:01
Вице-президент ВТБ Алексей Киричек, слова которого приводятся в сообщении банка, сообщил, что в ближайшем будущем этот сервис может стать полностью бесплатным. Сейчас банк ведет переговоры с другими кредитными организациями, чтобы уже в скором времени клиентам была предоставлена такая возможность.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Общество
В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом
Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Политика
Глава ФАС рассказал об отмене роуминга в Крыму
Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Мужчина рассказал, зачем бросил венок в Вечный огонь в Нефтеюганске
Городская телекомпания "Юганск" 10 апреля опубликовала в сети сюжет, где рассказала о неизвестном мужчине, который бросил венок в Вечный огонь рядом с памятником воину-освободителю в сквере Победы.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
ООН: военные Афганистана убили больше мирных граждан, чем террористов
Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в стране от рук силовиков погибает больше мирных граждан, нежели боевиков, сообщает 24 апреля Al Arabia.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика
Эрдоган ответил на обвинения в геноциде армян
Страны, обвиняющие Турцию в геноциде и игнорировании демократии, сами стоят за всеми известными фактами массовых убийств и пыток, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:00
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
Россия поставит Армении первые Су-30СМ к началу 2020 года
Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу следующего года.
Обновлено в 08:18
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Политика
«Аэрофлот» закупит 100 самолетов Boeing и Airbus
В России закупят 100 самолетов Boeing и Airbus для компании «Аэрофлот». Покупку одобрило правительство РФ.
Обновлено в 08:37
Происшествия
На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП
Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 08:52
Культура
Sotheby’s привез в Москву шедевры Айвазовского, Малевича и Шагала
Посетители могут увидеть работы Ивана Айвазовского, Казимира Малевича, Марка Шагала и других мастеров, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:21
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13