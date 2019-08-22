Недвижимость
ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активовТАСС 03:34
Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Экономика
Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности
Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Байер» проявляет интерес к Сафонову
По информации источника, в сферу интересов немецкого клуба попал 20-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
Обновлено в 06:20
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Космос
Испытания развертывания вторичного зеркала космического телескопа «Джеймс Уэбб»
Обновлено в 03:45
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В Перу прибыл третий модернизированный штурмовик Су-25
Обновлено вчера в 05:41
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
Блестящая решетка с довольно напыщенным названием обойдется вам в дополнительные 614 долларов или 40 тыс. рублей, которая поставляется вместе с встроенными по периметру решетки радиатора светодиодами.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Вагоны сошли с рельсов из-за размыва дождями путей в Прикамье
Вагоны опрокинулись из-за размытого дождями железнодорожного полотна. Сейчас сотрудники железной дороги пытаются укрепить размытые пути.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:49
Общество
Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах
Ранее в Минпросвещения объяснили рекомендацию ограничить использование смартфонов в школах намерением ограничить потенциальный вред для здоровья и повысить эффективность образовательного процесса.
Обновлено в 06:04
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии
В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
Обновлено в 00:14
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34