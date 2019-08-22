Недвижимость

ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активовТАСС 03:34

Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.
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ВТБ запустил маркетплейс для непрофильного имущества банка

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Начал работу сайт ВТБ по продаже непрофильных активов

Банки.ру04:06

ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов

ТАСС03:34

ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов

РЖД-Партнер04:07
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В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
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Происшествия

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В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
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Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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В Находке ввели режим ЧС из-за ливня

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В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
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Общество

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"При обсуждении возможного возвращения России в G7 страны сообщества будут придерживаться принципа невозможности возвращения к прежним отношениям с РФ до выполнения минских соглашений", - указал собеседник агентства.
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Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби

Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
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«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.

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Испытания развертывания вторичного зеркала космического телескопа «Джеймс Уэбб»

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Армия и оружие

Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
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В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
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Все выпущенные косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест обитания

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Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
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