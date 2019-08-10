Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ 19:15
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:30, Вашингтон
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал стрельбу в американском городе Эль-Пасо терактом, направленным не только против мексиканцев в США, а против всего народа латиноамериканской страны.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Стало известно о задержании мэра Туапсе
Правоохранительные органы Краснодарского края задержали мэра Туапсе Владимира Зверева по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах города.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии
Огнь перекинулся шиномонтажную мастерскую, в результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев.
Обновлено в 17:39
Здоровье
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Авто
АвтоВАЗ расширит линейку коммерческих Lada Largus
Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.
Обновлено в 09:49
Политика
В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона
Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.
Обновлено в 14:55
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено в 20:04
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Космос
Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли
Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено вчера в 01:16
Кино
«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено в 14:24
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено в 19:08
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления
Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Кино
Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40