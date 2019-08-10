Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ 19:15

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Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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