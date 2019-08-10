Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

Политика В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Происшествия Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал стрельбу в американском городе Эль-Пасо терактом, направленным не только против мексиканцев в США, а против всего народа латиноамериканской страны.

Происшествия Стало известно о задержании мэра Туапсе Правоохранительные органы Краснодарского края задержали мэра Туапсе Владимира Зверева по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах города.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Экономика Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Происшествия Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии Огнь перекинулся шиномонтажную мастерскую, в результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев.

Здоровье Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Политика Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.

Авто АвтоВАЗ расширит линейку коммерческих Lada Largus Моторы у специальных Lada Largus будут мощностью 87 и 106 л.с. Также в ОТТС есть версия ДВС, работающая на природном газе.

Политика В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.

Политика На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.

Происшествия В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Здоровье Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Космос Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.

Кино «Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.

Транспорт В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.

Армия и оружие ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Общество В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.